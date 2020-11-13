Kaza, İnegöl ilçesi Yenişehir yolu Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir’e giden 45 yaşındaki Metin Kelebek yönetimindeki minibüs, yakınlarının cenazesinden dönen 38 yaşındaki Mustafa Karaca’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Karaca ile araçtaki 38 yaşındaki Hasip Albulut, 35 yaşındaki Mustafa Eşiyok ve 37 yaşındaki minibüsteki Rasim Filiz, 40 yaşındaki Ercan Doğan, 36 yaşındaki Ramazan Çınar ve 43 yaşındaki Muhlis Özdemir yaralandı. Otomobildeki 2 kişi de sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Karaca ile Hasip Albulut'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.