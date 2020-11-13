Hem fiyatını artırdılar, hem de gramajını düşürdüler. Edirne'de bazı fırıncılar, ekmeğin fiyatını 1 buçuk liradan 2 liraya çıkardı.

Somun ağırlığı da 210 gramdan 200 grama indirildi. Edirneliler tarife dışı zamma tepki gösterdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, yeni tarife hazırlığında. Tarife yürürlüğe girmeden fiyat artışına gidenler uyarıldı.

"Tarife almadan yeni fiyata geçtiler"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, izinsiz ekmek zammıyla ilgili açıklama yaptı.

Zıpkınkurt açıklamasında, "Girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte fırıncıların bir zam talebi vardı. Bu zam taleplerini yetkili kurumlarımızda tartışıp araştırma yapıyoruz. Prosedürü uygulayarak zam kousunda çalışmamız devam ediyor. Ancak vatandaşlarımız bir tarife almadan yeni fiyata geçtiler" dedi.

100 bin liraya kadar para cezası

Edirne İl Ticaret Müdürlüğü tarifeyi beklemeden zamlı satış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilebileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı da devreye girdi. Fiyatlar mercek altına alındı. Uyarılara aldırmayan fırıncılar tespit edildi, ceza süreci başlatıldı.