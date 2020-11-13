Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünyayı kuşatan Covid-19 salgınıyla millet olarak topyekun mücadele edildiğini belirterek, bu mücadelede başarılı olunmasının yolunun temizlikten, maske ve mesafe kuralına uymaktan geçtiğini vurguladı. Erbaş, "Unutmayalım ki, düzenli ve özenli bir temizlik konusunda abdest bizler için en güzel imkandır." dedi.

Erbaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin avlusunda cuma namazı kıldırdı ve hutbe okudu.

"Abdest: Bedenimize sağlık, ruhumuza huzur" konulu cuma hutbesini irat eden Erbaş, şunları söyledi:

"Yüce Rabb'imiz şöyle buyurmaktadır: 'Ey iman edenler. Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesh edin, topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın.' Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz şöyle buyurmaktadır, 'Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir."

İslam'a göre, temizliğin, imandan gelen vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, "Güzel dinimiz, tertemiz bir bedene, huzura ermiş bir kalbe, günahlardan arınmış bir ruha sahip olmak isteyenleri abdeste davet eder. Böylelikle kulun maddi ve manevi yönden temizlenerek Allah'ın huzuruna pak ve nezih bir şekilde çıkmasını ister." dedi.

"Tertemiz bir kültürün fertleriyiz"

Müslümanların, abdesti hem ibadet sevabı kazandıran hem de kendisini kirden ve mikroptan koruyan büyük bir nimet olarak gördüğünü söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle devam etti:

"Dininin direği, ruhunun miracı olan namaza abdestle hazırlanır. Kur'an-ı Kerim okumadan önce abdest alır. Kabe'yi abdestli tavaf eder. 'Her kim abdest alır ve abdestini güzelce almaya özen gösterirse, günahları vücudundan çıkar, hatta tırnaklarının altından süzülür gider.'

Dünyayı kuşatan Covid-19 salgınıyla millet olarak topyekun mücadele ediyoruz. Bu mücadelede başarılı olmamızın yolu, temizlikten, maske ve mesafe kuralına uymaktan geçiyor. Unutmayalım ki, düzenli ve özenli bir temizlik konusunda abdest bizler için en güzel imkandır. Biz, çocukluktan itibaren abdest alışkanlığı ile büyüyen, tertemiz bir kültürün fertleriyiz.

Dilimize yerleşen 'abdest bozmak' tabiri bile, halkımızın gün boyunca abdestli bulunmaya ne kadar önem verdiğinin ifadesidir. Bedenimize nezafet, ruhumuza sükunet veren abdestimiz, salgın hastalıklar karşısında en güzel koruyucudur. Su ile gelen doğal temizlik sayesinde daha sağlıklı bir toplum olmamıza yardımcıdır, abdest. O halde, abdestin sağladığı temizlik, hijyen ve ferahlığı hayatımızın bir parçası haline getirelim. Zira Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, 'Allah, çok tevbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever."