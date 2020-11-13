Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki park ve mesire alanlarında rutin mıntıka temizliği yaptı.

Temizlik sonrası yerlere atılan 1620 kilo çöp, 110 çöp poşetine sığdırıldı. Temizlik ekipleri, çöp torbalarıyla "Ayıp ama..." yazarak, çevreye çöp atanlara mesaj verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında topladıkları atık miktarı bin 620 kilodur. Toplanan atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır" denildi.