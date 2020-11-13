Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 13-19 Kasım tarihleri arasında gece saatlerinde hafif zirai don beklendiği ifade edildi.

Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerdeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istenen açıklamada, sıcaklıkların sıfırın altında 2,2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi.