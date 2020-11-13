Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordine edilen arama faaliyetleri kapsamında 25 kişilik ekip, sabah saatlerinde baraj gölünde yeniden çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: AA]

Özellikle genç kızın en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, botlarla açıldıkları baraj gölünde 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.

Ekiplerin, Doku'yu bulmak için 15 Ekim'den bu yana baraj gölünde 163 saat dalış gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kayıp genç kızın ablası Aygül Doku'nun da takip ettiği arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.