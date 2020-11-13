Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Isparta'nın Aksu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Yaka köyünde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 15:30
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