Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Yaka köyünde, COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Karar dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

