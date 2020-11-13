Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da mühürlenen gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması
İstanbul Esenyurt'ta 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünde, 'Miss Uganda' adı altında korsan güzellik yarışması düzenlendi. Salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire de uyulmadığı görüldü.
Esenyurt'taki gece kulübüne iki hafta önce polis baskın yapmıştı. Mühürlenen eğlence mekanı, dün gece yine tıka basa doluydu.
Kulübün ortasına bir podyum kuruldu, konserin ardından "Miss Uganda" güzellik yarışması başladı. Genç kızlar teker teker podyuma çıktı.
Kimsede maske yoktu, salgın kurallarını da hiçbiri umursamadı.
Yarışma sonunda jüri kararını verdi, Esenyurt'un Uganda güzeli seçildi.
Görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.
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