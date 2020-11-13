Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü İ.B. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi.
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