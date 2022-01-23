Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmediği açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-89'uncu kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
Etiketler: Bingöl Erzurum Hava Durumu Kar Yağışı Ulaşım
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