Olay gece 03.15 sıralarında İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi.

Çağlar Sokak üzerinde bulunan ve 13 hanenin bulunduğu 4 katlı binanın istinat duvarı, yoğun yağışa dayanamayarak öndeki 2 katlı binanın arka bölümüne devrildi. Yıkılan duvarın çarptığı binada gürültüye uyanan bina sakinleri, kendilerini hızla dışarı attı.

Dışarı çıktıklarında apartmanın istinat duvarının kendi binalarının üzerine yıkıldığını gören vatandaşlar, önce yıkımın yaşandığı binadakileri uyararak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

7 binada 23 hane tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Çökmenin yaşandığı alana gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, çöken alanda etkilenen 7 binadaki 23 aileyi tahliye etti.

Gece saatlerinde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar, komşularına, yakınlarına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesine yerleştirildi. Bina çevresine güvenlik şeridi çekilerek, polis ve mahalle bekçileri tarafından çökmenin yaşandığı sokağa girişler engellendi.

"Yıkılma tehlikesi yok"

Yaşanan olay sonrası 27 haneyi tahliye ettiklerini söyleyen Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, “Saat 03.15 gibi toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çökmesinden dolayı 23 haneyi boşaltmak zorunda kaldık tehlike arz ettiği için. AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri gelerek olay yerinde incelemede bulundular. Halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Şuan mağdur olan vatandaşlarımızı Büyükşehir’in misafirhanesine taşıdık. Doğalgaz, elektrikler sokakta kesik. Gelecek olan ekiplerle zemin etüdü yapılacak. Buranın kaldırılmasını bir an önce biz de istiyoruz. Halkımız bir an önce rahata kavuşsun istiyoruz. Yıkılma tehlikesi yok. Bir rapor tuttular, can güvenliği için binaları boşalttılar. 7 bina var toplam” dedi.

"Gürültüyle uyandık"

Gece bir gürültü ile uyandıklarını belirten mağdur vatandaşlardan Erdoğan Duymaz, “Bir anda bir gürültüyle kalktık, arka tarafta istinat duvarı çökmüş. Sonra da evi boşalttık tabi. Duvar aşağıya doğru aktı. Daha önce tehlikeyi bildirmemize rağmen herhangi bir önlem alınmadı. Bina yapıldığında alt çizgilerinde açılma olduğunu söyledik. İlgilenen olmadı hiç. Şu anda eş dostta kalıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA