Türkiye
Binali Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
07 Mart 2019 Perşembe 16:33 - Son Güncelleme 07 Mart 2019 Perşembe 16:33
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Binali Yıldırım mesajında, "Bu gece, manevi arınma için fırsat ayları olduğuna inandığımız mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip Gecesi. Aziz milletimizin ve İstanbullu hemşehrilerimin Regaip Gecesi ve üç aylarını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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