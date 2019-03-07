Başkentte ASKİ ekipleri, su kaybını önlemek için 24 saat mesaide.

Su şebekesinde hassas ölçümler yapılıyor. Kullanılan miktar dışında eksilme varsa kaçak uyarısı veriliyor.

ASKİ Daire Başkanı Tarkan Cineviz, "Buradaki asıl amacımız, yüzeye çıkmayan, kontrol edemediğimiz arızaların tespitini yapmak. Vanadan geçen su miktarı ile tüketimdeki su miktarının farkı bize kayıp kaçak oranını tespit ediyor" dedi.

Arıza oluşan bölgeye rahatlıkla ulaşılıyor

Tespit edilen noktada, şebeke hattına zarar vermemek için vakumlu kazı çalışması yapılıyor. Böylece yerin yaklaşık 1 metre altında, arıza oluşan bölgeye rahatlıkla ulaşılıyor.

Büyük miktarda su tasarrufu sağlandı

Çalışmalar sayesinde Ankara genelinde büyük miktarda su tasarrufu sağlandı.

Kamera: Mert Karacan