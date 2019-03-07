MHP'den gelen yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Devlet Bahçeli, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde açık hava ve salon toplantıları yapacak.

MHP lideri Bahçeli, seçim çalışmalarını 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısı ve Eskişehir'deki Cumhur İttifakı salon toplantısıyla başlatacak.

11 Mart Pazartesi günü Ankara'da Etimesgut seçim ofisini açacak olan Devlet Bahçeli, 12 Mart Salı günü Yozgat ve Kırıkkale, 13 Mart Çarşamba günü Kastamonu ve Çankırı, 14 Mart Perşembe günü Bartın ve Zonguldak, 15 Mart Cuma günü Nevşehir ve Aksaray, 16 Mart Cumartesi günü de Manisa'da açık hava toplantıları düzenleyecek.

Bahçeli, 17 Mart Pazar günü de İzmir'de Cumhur İttifakı açık hava toplantısı yapacak.

Kaynak: AA