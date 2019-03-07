Muş Valiliğinin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu, Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları, örgüte yardım ve yataklık ederek iş birliği yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda, aralarında 2 köy muhtar adayının da olduğu 25 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 38 av tüfeği fişeği, 6 tabanca fişeği, dizüstü bilgisayar ve muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA