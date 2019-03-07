İstanbul’da geçen cumartesi günü bir çiftin düğünü için toplanan onlarca otomobil, İSTOÇ'tan konvoy halinde yola çıktı.

Konvoy bir süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu’na geçerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyretmeye başladı. Başakşehir mevkisine gidip trafiği kapatan sürücüler, bu andan itibaren dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Sürücüler sadece kendilerini değil diğer sürücülerin güvenliğini de tehlikeye attı.

Yaptıklarını kamerayla kaydettiler, sebep oldukları trafiği görüntülediler

Düğün konvoyunda yer alan sürücüler bununla da yetinmeyip megakentin altını üstüne getirdi.

Otoyol dışındaki cadde ve sokaklarda da defalarca yanlama hareketi yaparak patinaj çekip duman çıkardılar, yasak olmasına rağmen "çakar" sistemini açtılar.

Olup biteni bir de profesyonel kamera ekibine saniye saniye kaydettirdiler.

Kamera dışında yanlama hareketi yaptıkları esnada insansız hava aracı da kaldıran magandalar, oluşturdukları trafiği görüntüledi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin altını üstüne getiren grubun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA