Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

[Fotoğraf: AA]

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.