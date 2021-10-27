Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bill Gates Fethiye'de
[Fotoğraf: AA]
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, "Lana" isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.
Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
[Fotoğraf: AA]
Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.
Etiketler: Bill Gates Muğla
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