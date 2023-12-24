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Türkiye
TRT Haber 24.12.2023 10:04

"Bilim Sen Ol; İlham Verenler Zirvesi"nde TRT Haber ödüle layık görüldü

TRT Haber bir ödüle daha layık görüldü. "Bilim Sen Ol; İlham Verenler Zirvesi"nde, TRT Haber muhabiri Merve Güneş "Yılın En İyi Haberciliği" ödülünü aldı. Toplantıda, küresel amaç için çalışan kurum ve kişilere 17 dalda ödüller verildi.

İnovasyondan küresel ısınmaya, teknolojiden sosyal yardımlaşmaya kadar birçok dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.

"Bilim Sen Ol; İlham Verenler Zirvesi" İstanbul Üsküdar'da gerçekleşti.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında küresel amaç için çalışan kurum ve kişiler 17 dalda ödüle layık görüldü.

"Gençlere çok önem veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da törene katıldı. Bakanlık olarak gençlere verilen değerin altını çizdi.

"Gençlere çok önem veriyoruz.Vermeye de devam edeceğiz. Ben aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Özellikle gençlerin enerjisi, heyecanı bizim için çok çok önemli."

'Ödülü Gazzeli çocuklar ve Türk gençleri adına alıyorum'

İlham verenler zirvesinde, TRT Haber muhabiri Merve Güneş de "Yılın En İyi Haberciliği" ödülüne layık görüldü.

"Biz TRT Haber'de kameraman arkadaşlarımın desteğiyle her zaman gerçeğin ve sesini duyurmak için bize ihtiyaç duyan insanların yanında olmaya çalıştık. Yaklaşık iki hafta önce Filistin'deydim ve pazartesi günü tekrar Filistin'e gideceğim. Ben müsaadenizle bu ödülü Gazze'de İsrail'in o insanlık dışı katliamı altında hayatta kalmaya çalışan Gazzeli çocuklar ve gözünü her zaman yükseklere diken Türk gençleri adına almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum."

İnsanlık yararına çaba gösterenlere ve bilimi sevdirmeyi amaçlayan zirvede, ödüllerin dağıtılmasının ardından kopuz dinletisiyle tören sona erdi.

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"Bilim Sen Ol; İlham Verenler Zirvesi"nde TRT Haber ödüle layık görüldü
"Bilim Sen Ol; İlham Verenler Zirvesi"nde TRT Haber ödüle layık görüldü
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