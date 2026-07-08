Bilecik'te yangın iki evi küle çevirdi

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Gülümbe köyünde Musa Zeytin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Alevler, yandaki Özgür Fındık'a ait 3 katlı ahşap eve sıçradı. Evlerin ahşap olması sebebiyle alevler üniversite mevkiinden görüldü.

Yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Alevler yan yana olan diğer evlere sıçramadan ekiplerin canla başla mücadelesiyle kontrol altına alınırken, evlerin bir bölümü müdahale için kepçe yardımı ile yıkıldı.