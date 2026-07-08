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Dünya
BBC 08.07.2026 06:35

Rusya 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılabilir

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rusya'nın üyeliğini askıya alma kararını geçici olarak kaldırmasının ardından, Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışmalarına izin verilebileceği bildirildi.

Rusya 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılabilir

IOC, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesi'nin üyeliğini askıya almıştı. Komite tarafından yapılan son açıklamada, söz konusu yasağın "artık geçerli olmadığı" ve Rus sporcuların "gerekli doping kontrol şartlarını karşılamaları" halinde yeniden müsabakalara katılabileceği belirtildi.

Rusya'nın olimpiyatlarda kendi bayrağını, renklerini taşıyıp taşıyamayacağı ve ulusal marşının çalınıp çalınamayacağı konusunda ise henüz kesin bir karar alınmadı. IOC, Rusya'da herhangi bir etkinlik düzenlememe ve Rus hükümet yetkililerini organizasyonlara davet etmeme kararının devam edeceğini bildirdi.

Rusya karardan memnun

Rusya Spor Bakanı Mihail Degtyarev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada olimpiyat hareketinin siyasetten uzak kalması gerektiğine dair net bir mesaj verildiğini belirterek kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Degtyarev, Rusya'nın 2028 Olimpiyatları elemelerine katılmayı planladığını da sözlerine ekledi.

IOC, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini hâlâ "şiddetle kınadığını" vurgulasa da bir sporcunun uluslararası müsabakalara katılımının, hükümetinin dahil olduğu bir savaş veya çatışma nedeniyle sınırlandırılmaması gerektiğini savundu. IOC Başkanı Kirsty Coventry, sporcuları hükümetlerinin eylemlerinden sorumlu tutmak istemediklerini ve her sporcunun özgürce yarışabileceği tarafsız bir zemin oluşturulmasının önemini aktardı.

Federasyonların kararları beklenecek

IOC'nin bu tavsiye niteliğindeki adımı, her spor branşının kendi uluslararası yönetim organı için bağlayıcılık taşımıyor. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Belaruslu sporcular ve takımların kendi bayrakları altında yarışma yasağının kaldırılması yönündeki öneriyi mayıs ayında reddetmişti.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) da Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya uyguladığı uluslararası müsabakalardan men cezasını esnetme konusundaki sonraki adımları belirlemek için IOC'nin kararını analiz edeceğini bildirdi. Öte yandan, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) mart ayında Rusya'nın uzun süren sürgününü sonlandırarak sporcuların Kış Paralimpik Oyunları'nda ulusal bayrakları altında yarışmalarına izin vermişti.

Karara tepkiler gecikmedi

Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych, IOC'nin kararını "tamamen utanç verici" ve "büyük bir adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy de karardan dolayı dehşete düştüğünü belirtti. Nandy, Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgali sürerken uluslararası sporda temsil edilmemesi gerektiği yönündeki duruşlarının net olduğunu, ayrıca Rusya'nın doping kurallarını açıkça ihlal etmesinin gelecekteki organizasyonlara katılımını gülünç hale getirdiğini ifade etti.

IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki bölgesel spor organizasyonlarını bünyesine katması nedeniyle cezalandırıldığını, ancak mevcut durumda bu ihlalin ortadan kalktığını ve yasağın yasal bir dayanağı kalmadığını savunuyor.

Spor dünyasındaki eleştirmenler ise yasağın ancak Rusya'nın Ukrayna'dan tamamen çekilmesiyle son bulması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

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