Tırın ayrılan dorsesi faciaya neden oldu: 3 ölü

Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde seyreden bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Yola savrulan dorse, yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, peş peşe gelen üç aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.