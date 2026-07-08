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Dünya
BBC 08.07.2026 06:29

ABD - İran savaşı yeniden mi başladı?

Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerine düzenlenen saldırıların ardından Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik hava saldırıları başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ateşkes ihlaline karşılık Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan 85 Amerikan askeri tesisini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

ABD - İran savaşı yeniden mi başladı?

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), salı günü düzenlenen operasyonda boğazdaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla küçük tekne dahil olmak üzere 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, saldırıların uluslararası su yolunda ticari taşımacılığı hedef alan eylemlere karşılık ağır bedeller ödetmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD: İran'a saldırı başlattık
ABD: İran'a saldırı başlattık

CENTCOM ayrıca füze fırlatma mevzileri, hava savunma sistemleri ve komuta merkezlerinin de imha edildiğini duyurdu ancak hedeflerin konumlarına ilişkin detay paylaşmadı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Washington'ın adımlarını geçen ay imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptının ihlali olarak nitelendirdi ve Tahran'ın ulusal çıkarlarını korumak adına kararlı adımlar atacağını açıkladı.

İran devlet medyası; Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik bölgelerinin vurulduğunu, şarapnel parçaları nedeniyle yaralananların olduğunu aktardı. İran yönetimi, üç tankere yapılan saldırıların sorumluluğunu ise doğrudan üstlenmedi.

İran: Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD üssünü vurduk
İran: Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD üssünü vurduk

Yaptırım muafiyeti iptal edildi

Askeri operasyon öncesinde ABD Hazine Bakanlığı, geçen ay Washington ve Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında İran'a yönelik petrol yaptırımlarını geçici olarak kaldıran muafiyeti iptal etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ABD hükümetinin güvensizliğini ve kötü niyetini kanıtladığını savundu.

Katar ve Suudi Arabistan da Hürmüz Boğazı ve çevresinde kendi ülkelerine ait birer tankerin vurulduğunu doğrulayarak saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Al-Rekayyat" adlı gemiye yönelik hedefli saldırı nedeniyle Tahran'ı tamamen sorumlu tuttuklarını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Wadyan" adlı Suudi tankerinin boğazı geçerken İran tarafından hedef alındığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar'ın suçlamalarını iyi komşuluk ilişkileri ilkesine aykırı bulduğunu ifade etti.

Bekayi, İran ile koordineli rotaları kullanmayan veya gemi takip sistemlerini kapatan ticari gemilerin çarpışma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve bu durumun boğazdaki güvenli geçiş çabalarını aksattığını ileri sürdü.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada da pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin motor odasına isabet eden tanımlanamayan bir mermi nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Salı günü yaşanan diğer iki ayrı olayda ise bir tankerin boğazdan çıkarken vurulduğu ancak yoluna devam edebildiği, diğerinin ise hafif yapısal hasar aldığı kaydedildi.

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