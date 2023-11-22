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Türkiye
AA 22.11.2023 17:42

Bilecik'te iki kişinin cenazeleri karıştı

Bilecik'te hastane morgunda bulunan bir erkek ve kadına ait cenazeler karıştırıldı.

Bilecik'te iki kişinin cenazeleri karıştı

Kentteki bir hastanede tedavi gören Fatma Avcı, 20 Kasım'da hayatını kaybetti. Avcı ve aynı gün vefat eden Teyfik Yaman'ın cenazeleri, hastane morguna konuldu.

Yaman'ın naaşını defnetmek üzere hastaneye gelen yakınlarına yanlışlıkla Avcı'nın cenazesi teslim edildi. Yaman'ın cenazesini aldıklarını düşünen yakınları, cenaze namazının ardından Beyce köyündeki mezarlığa defnetti.

Avcı'nın cenazesini almak için gelen yakınlarına ise Yaman'ın cenazesi verildi. Avcı'nın yakınları durumu fark ederek yetkililere bildirdi.

Defnedildiği belirlenen Avcı'nın mezarı açılarak cenaze yakınlarınca teslim alındı. Yaman'ın cenazesi ise kılınan cenaze ardından köy mezarlığına defnedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Mezar açıldı, anneannemiz getirildi"

Fatma Avcı'nın torunu Avukat Duygu Akkaya, hastaneden vefat bilgisi verilmesinin ardından gelip cenazeyi gördüklerini, sonraki gün ise cenazeyi yıkamak ve teslim almak üzere hastaneye tekrar geldiklerini söyledi.

Yıkama işlemi için gittiklerinde cenazenin yaşlı bir adama ait olduğunu gördüklerini, anneanneleri Fatma Avcı'nın cenazesinin Yaman'ın yakınlarına teslim edildiğini öğrenince şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Akkaya, "Sonrasında öğrendiğimizde Beyce köyünde öğlen namazını müteakiben anneannemizin ama aslında Tevfik amca olarak cenaze namazının kılındığı ve oraya defnedildiğini öğrendik. Tabii bu karışıklığı gidermek için hastane yönetimi de harekete geçti. Bir şekilde oradaki mezar açıldı, anneannemiz getirildi. Tekrar yıkama işlemlerimizi yaptık, kefenledik ve defnettik." diye konuştu.

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