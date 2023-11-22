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Türkiye
DHA 22.11.2023 17:23

Tekme attığı poşetten el bombaları çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, bir belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı.

Tekme attığı poşetten el bombaları çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi.

Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği'nin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, poşetin içinde el bombaları olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.

Tuncay Kaya, "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Korkmadım, arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı" dedi.

Eğirdir'de geçen eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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