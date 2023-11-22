Balıkesir'de avcı kulübesinde yangın

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Ömer Özten, ailesine ertesi gün sabah döneceğini söyleyerek avlanmak amacıyla Bostanlık mevkiine gitti.
Ömer Özten'in babası Sezai Özten, oğlunun verdiği saatten sonra geri dönmemesi nedeniyle bir arkadaşıyla onu aramaya çıktı.
Baba Özten, Bostanlık mevkiinde yanan kulübede, oğlunun cansız bedenini buldu.
Oğul Özten'in, gece saatlerinde piknik tüpünü yakarak uyuduğu, sıza gazın patlamaya ve yangına yol açtığı tespit edildi.
Özten'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.