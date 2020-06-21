Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in İnhisar ilçesinde meydana gelen yangında, iki ev tamamen yandı.
İnhisar ilçesine bağlı Tozman Köyü Yukarı Mahallesinde Gülsüm K'ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Fehmi Ç'nin evine sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.
Yagında her iki ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın Tozman köyü İnhisar ilçesiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 10:23
Sıradaki Haber
Van'da 5 ton inci kefali ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz