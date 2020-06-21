Almanya'nın koronavirüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'yi 'riskli bölgeler' arasına alarak, seyahat kısıtlaması getirmesi ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de buna uyması, yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçilerin tepkilerine neden oldu.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaz izinlerini geçirmek üzere ana vatana kara yoluyla gelen gurbetçiler, Almanya'nın aldığı karara tepki gösterip itiraz edildiğini ve 16 eyaletinden 4'ünde uygulamanın iptal edildiğini söyledi.

Gurbetçiler, diğer eyaletlerde gurbetçilerin Almanya'ya dönüşte 14 gün ev karantinasında kalacaklarını kaydetti.

"Amaçları Türk turizmine darbe vurmak"

Almanya'da yaşayan ve yıllık iznini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Remzi Gündüz, kısıtlama uygulamasının amacının, Türk turizmine darbe vurmak olduğunu şu sözlerle dile getirdi.

"Biz ülkeye gelmeyelim, diye yapılan bir uygulama. İtalya'ya gitmemizde yasak uygulamayan, Türkiye'ye neden yasak uygulasın? Türkiye'nin durumu, İtalya ve İspanya'dan çok daha iyi. Bize açık açık 'Türkiye'ye gitmeyin' demiyorlar ama 'Tavsiye etmiyoruz, riskli bölge diyorlar'. Amaçları, Türk turizmine darbe vurmak."

"Bu uygulama herkesi etkiliyor"

Almanya'dan gelen Murat Şaban da alınan karar tepki göstererek, "Almanya'nın seyahat kısıtlaması uygulaması herkesi etkiliyor. Biz de yola çıkmadan önce bir tedirginlik yaşadık. Almanya'nın Sağlık Bakanlığı ile görüştük, polisi ile görüştük. Sözlerine güvenerek yola çıktık. Hayırlısı ile döndüğümüzde inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bizde karantina altına alınmayız. Almanya'da 16 eyalet var, 4 eyalette karantina kararı kabul edilmedi. Biz Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden geliyoruz, orada karantina onaylanmadı. Umudum, geri kalan 12 eyalette bu yasağın kaldırılması" dedi.

"İtalya'ya İspanya'ya gidin diyorlar"

Hollanda'dan gelen Ziyafettin Demir ise Türkiye'yi 'riskli bölge' olarak görüp, İtalya ve İspanya'yı görmeyenlerin amaçlarının, Türk turizmini baltalamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Dünyada 195 ülke var, Türkiye kadar tedbir alan ülke olmadı. Ben 45 senedir Hollanda'da kalıyorum, Hollanda bu kadar tedbir almadı, Almanya bu kadar tedbir almadı. Bunun için Türkiye'yi kıskanıp, turizmini bitirmek için ülkelerinden tatil için insan göndermiyorlar. 'İtalya'ya, İspanya'ya gidin' diyorlar. Orada koronavirüs salgını daha yaygın. 'Yunanistan'a gidin' diyorlar. 'Ağustos başında kaldıracağız kısıtlamayı' diyorlar. Amaç, Türkiye'nin turizmini baltalamak. Hollanda'ya geri döndüğümde bir sağlık kuruluşa giderek geldiğimi söyleyip 14 gün evde kendimi izole edeceğim."