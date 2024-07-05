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Türkiye
AA 05.07.2024 18:17

Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı

Bilecik'te Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak "Gölpark Fest", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla başladı.

Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı ve beraberindekilerin Pelitözü Göleti'ne 200 sazan balığı bırakarak açılışını yaptığı festivalde, spor, çocuk ve yetişkin yarışmaları, yürüyüş, gösteri, yöresel ürün tanıtımları, konser, açık hava sinema gösterimleri ile karavan fuarı düzenleniyor.

Yöresel ürün ve kamp malzemelerine ilişkin birçok standın açıldığı festivalin ilk gününde yayın ve sazan avı yarışması, plaj voleybol turnuvası, doğa yürüyüşü, kamp, konser ve açık hava sinema gösterisi yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle büyük bir etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı

Festivalde birçok etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Bircan, "Kano sporlarından tutun plaj voleyboluna, konserler, su sporları, balık avları, karavan fuarı ve yöresel ürün tanıtımları olacak. Çocuklar da düşünüldü. Uçurtma festivallerinden çocuk eğlence alanlarına kadar birçok etkinlik yapılacak." ifadesini kullandı.

Festivale Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ürünlerini satmak için katılan Nesrin Erdinç de Bilecik'in güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlattı.

Erdinç, festivalde birçok kadın kooperatifinin ürünlerini tanıtacağını dile getirerek, "Yöresel ürünler de satılıyor. 3 gün burada olacağız. Festival git gide güzelleşecek. Çeşitli eğlenceler olacak. Yarın da gayet keyifli geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Bilecik'te birçok etkinliği içinde barındıran "Gölpark Fest" başladı

Aynı kooperatifin üyesi Demet Avcı ise festivali heyecan verici bulduğunu belirterek, "Hafta sonu daha da yoğun katılım olacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik oluyor. Bol eğlenceli görünüyor." diye konuştu.

Festival, yarın saat 14.00'te başlayacak çocuk eğlenceleriyle devam edecek.

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