Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bilecik'te bir köyde karantina uygulaması başladı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Dereköy köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde yaşayan 20 vatandaşın COVID-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri önlem alırken görevli personel haricinde köye giriş-çıkışlar 14 günlüğüne yasaklandı.
Etiketler: bilecik koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:59
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