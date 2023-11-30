Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Şefik Aygöl başkanlığında kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri ile İl Trafik Komisyonunun katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Toplantıda, fabrika ve buna bağlı üretim tesislerinin her geçen gün artması, resmi dairelerin, fabrikaların mesai değişimi, okulların başlangıç ve bitiş saatlerindeki trafik yoğunluğundan dolayı kentten geçen karayolunun mevcut trafiği taşımakta yetersiz kaldığı ve bazı kararların alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Büyük araçların bu yolu kullanması ile yoğunluğun iyice arttığı, ambulans, itfaiye gibi araçların geçişlerini büyük ölçüde etkilemesi üzerine Osmangazi Mahallesi Mey İçki Fabrikası önündeki Kavşak ile I. Organize Kavşağı arasında kalan kısımda 3 bin 500 kilogramdan fazla yük taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici gibi transit geçiş yapan büyük araçlara hafta içi tüm gün boyunca, şehir içini kullanma mecburiyeti olanlara ise hafta içi sabah 07.30-10.00 ile öğleden sonra 16.00-19.00 saatlerinde kısıtlama getirilmesinin trafik sorunlarının çözümünde önemli katkı sağlayacağı Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça yasaklamayla ilgili levhanın şehrin girişlerinde uygun yerlere asılması, sürücüler ve işletmelerin bilgilenmesi için 1 Ocak 2024 tarihine kadar süre tanınması, süre sonunda kurala uymayan sürücülere Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik işaret ve levhalarına uymamaktan cezai müeyyidenin uygulanması kararlaştırılmıştır."