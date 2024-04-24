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Türkiye
AA 24.04.2024 13:48

Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi

Beyşehir Gölü’nde devam eden su ürünleri av yasağına rağmen balık avı için göl sularına serildiği belirlenen yüzlerce metre ağa el konuldu.

Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi

Gölde balıkların üreme dönemi olması sebebiyle balık neslinin korunmasına yönelik olarak 15 Mart’ta başlatılan su ürünleri avlanma yasağı sürüyor.

Av yasağı döneminde balık neslini korumaya yönelik denetimlerini iyice sıklaştıran Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, jandarmada unsurlarından da destek alıyor. Denetimlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de bizzat katılıyor.

Hem göl kıyı şeridinde hem göl içerisinde yürütülen denetimlerde, yasağa rağmen göl içerisine avlanma amaçlı atıldığı tespit edilen ağlar toplatıldı.

Balık avı için göl sularına serildiği anlaşılan toplam 5 bin metre uzunluğunda ağ ve av malzemelerine el konulurken, yasakları ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.

Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü’nde yasadışı avlanmaya geçit verilmeyeceğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Gölümüzdeki balıkların sağlıklı bir üreme dönemi geçirmesi, nesillerinin korunması ve balık stoklarımızın azalmaması için, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz. Beyşehir Gölü etrafındaki tüm karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar, balık ve sülük avlak sahaları ekiplerimiz tarafından gözlem altında tutulmaktadır. 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince denetimlerimiz haftanın 7 günü aralıksız olarak havadan, karadan ve teknelerimizle göl içerisinden yapılmaya devam edecektir."

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