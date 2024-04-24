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Türkiye
AA 24.04.2024 13:38

Kastamonu'da evde çıkan yangın başka bir eve, ahır ve seraya sıçradı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde yangın çıktı. Rüzgarın şiddetlenmesiyle yangın büyüyerek başka bir ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 4 büyükbaş hayvan öldü.

Kastamonu'da evde çıkan yangın başka bir eve, ahır ve seraya sıçradı

İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangında 4 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti.

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