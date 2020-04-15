Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda türbe soyguncuları yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu'ndaki Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin çatısındaki metal kısımları çalan iki kişi yakalandı. Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin çatısındaki metal kısımların söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine giden ekipler, A.K. ve M.D. isimli şüphelileri, türbenin metal kısımlarını kağıt toplama aracına yüklerken yakaladı. Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Lohusa Sultan Hatun Türbesi hırsızlıkSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:00
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