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Türkiye
DHA 05.09.2023 04:45

Beyoğlu'nda taksici ile kadınların kavgası kamerada

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda taksici ile kadınların kavgası kamerada
[Fotograf: DHA]

Dün Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana gelen olayda yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Beyoğlu'nda taksici ile kadınların kavgası kamerada

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü. 

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