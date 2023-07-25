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Türkiye
İHA 25.07.2023 05:30

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Korkuya neden olan çökmede herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi
[Fotograf: İHA]

Gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Yemeniciler Caddesi'nde gerçekleşen olayda metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti.

Çökme çevrede gürültüye sebep oldu.

Yaşanan çökmenin ardından olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken daha sonra bu ekiplere AFAD ve İstanbul itfaiyesine bağlı köpekli arama ekibi de katıldı.

Polis ekipleri olay yerinde şeritlerle güvenlik tedbirleri alırken itfaiye ve AFAD ekipleri çöken duvarların enkazı altında arama kurtarma çalışması yaparak göçük altında kalan bir canlı olup olmadığını kontrol etti.

Yapılan çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadığı öğrenildi. İtfaiyeye bağlı K9 köpeği de göçük altında insan arama çalışmalarına katıldı.

Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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