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Türkiye
İHA 25.07.2023 05:03

Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları yangınlarda 414 ton su atımı gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının söndürülmesine destek için Yunanistan’a gönderilen 2 Türk yangın söndürme uçağı, iki günde 138 sorti ile 414 ton su atımı gerçekleştirdi.

Yunanistan’a gönderilen Türk uçakları yangınlarda 414 ton su atımı gerçekleştirdi
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunanistan’a yardım için gönderilen hava ekibinin yangınla mücadelesinin devam ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iki günlük çalışmanın sonunda toplam 138 sorti yapılarak 414 ton su atımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rodos Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Türk yangın söndürme uçaklarının bugün toplam 15,50 saat uçuş yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, “Bugün pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,50 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır” denildi. 

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