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Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde yangın30 Kasım 2019 Cumartesi 00:41 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 00:43
Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Firuzağa Mahallesi Dalgıç Sokak'taki 4 katlı müzenin jeneratörün bulunduğu bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürdü.
Kaynak: AA
Etiketler: Beyoğlu Masumiyet Müzesi yangın