Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 04:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda atık malzemelerin depolandığı binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda atık malzemelerinin toplanıp depolandığı iki katlı binada çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan hurda malzemelerinin bulunduğu iki katlı binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binalara sıçradı.
Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın sırasında karşı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden hortum ile yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımda bulunmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yangın
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