Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.03.2024 13:07

Beylikdüzü'nde kanalizasyon suyu denizde kirliliğe neden oldu

Beylikdüzü'nde denize karışan kanalizasyon suyu nedeniyle sahil şeridi kahverengiye döndü.

Beylikdüzü'nde kanalizasyon suyu denizde kirliliğe neden oldu

Dereağzı Mahallesindeki yaşam vadisinin çıkışında kanalizasyon suyunun denize döküldüğü belirlendi.

Kirli suyun denize karıştığı sahil şeridinin kahverengiye döndüğü görülürken çevreye de kötü koku yayıldığı tespit edildi.

Vatandaşlar hem denizin kirlenmesinden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi.

"Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor"

Emekli Şükrü Opan, 1,5 aydır bölgenin bu durumda olduğunu, eskiden dereden giden kanalizasyon suyunun borularla bölgeye getirildiğini belirterek, "Deniz kenarında insan gezemiyor, pislikler kenara vuruyor, insan rahatsız oluyor." diye konuştu.

Kalbinden rahatsız olduğunu ve günde 3-4 saat hava almaya geldiğini söyleyen Opan, "Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor. Bunun çaresine bakmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Haftanın 4 günü deniz kenarına geldiğini dile getiren Mehmet Ali Sayar ise kokudan rahatsız olduğunu ve arabasından çıkamadığını söyledi. Sayar, "Görüntü olarak da hem denizi kirletiyor hem kötü koku yayıyor. Beylikdüzü açısından kanalizasyonun düzeltilmesi iyi olur." dedi.

ETİKETLER
İstanbul Deniz Kirliliği
Sıradaki Haber
Adana'da rögar kapağı patladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
13:34
Otomotiv endüstrisinde şubat rekoru
13:27
İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde binden fazla Filistinliyi öldürdü
13:07
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı
13:19
Adana'da rögar kapağı patladı
12:53
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib: Gazze'de kesinlikle acil ateşkese ihtiyacımız var
Çatalhöyük'te 'dünyanın en eski ekmeği' bulundu
Çatalhöyük'te 'dünyanın en eski ekmeği' bulundu
FOTO FOKUS
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ