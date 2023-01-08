Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 07:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Beykoz’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen 6 otomobil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık çıkışında birbirleriyle çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı.
Emniyet ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünü bir süre trafiğe kapatırken kazaya karışan araçlar karayolları ekipleri ve çekiciler yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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