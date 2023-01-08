Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Kentin bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor.
Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor.
Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy ve Kağıthane’de etkili oluyor.
TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda sisin görüş mesafesini etkilediği görüldü.
Boğazda gemi trafiği durdu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak 04.35’te durduruldu.
Etiketler: İstanbul Hava Durumu
Sıradaki Haber
İskenderun Limanı'nda batan gemi yeniden yüzdürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz