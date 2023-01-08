Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Gemi
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