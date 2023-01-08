Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 07:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta müze yangını
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş Müzesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki Kahramanmaraş Müzesi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın
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