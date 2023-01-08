Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobil paramparça oldu: 3 ağır yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Şile Otoyolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ girişinde yol ayrımının ortasında bulunan bariyerlere çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:41
- 07:33
- 07:29
- 06:17
- 06:12
Sıradaki Haber
İstanbul’un bazı noktalarında sis etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz