Türkiye
Beykoz'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı19 Eylül 2019 Perşembe 17:54 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 17:57
İstanbul Beykoz'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beykoz Riva Yolu 3. Köprü yol ayrımında meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
[3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı.]
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA
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