İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki Petra Star adlı kargo gemisi, dün akşam Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun kurtarma gemisi, dev halatlar eşliğinde gemiyi, güvenli bölgeye çekti.

Gemi mürettebatı ile ilgili bir sıkıntının olmadığı öğrenildi.