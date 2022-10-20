Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 56 yaşındaki Leyla Özenç, genel sağlık durumunun bozulması üzerine Ordu Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerinin ardından Trabzon'a sevk edilen Özenç, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin nöro yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahaleye rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ nakil birimi, Leyla Özenç'in ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü.

Ailenin onay vermesi üzerine Özenç'in bağışlanan organları, organ nakil ekibi tarafından operasyonla alındı. Bağışlanan organlar hastalara nakledilmek üzere UMKE ekibince kara yoluyla Samsun ve Erzurum'a, hava yoluyla da Malatya'ya götürüldü.