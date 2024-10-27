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Türkiye
DHA 27.10.2024 13:43

Beyin kanaması geçiren şehit üsteğmene veda

Mardin'de vatani görevini yaparken kalp krizi geçiren, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması nedeniyle şehit olan Üsteğmen Fatih Çelik, Erzurum'da toprağa verildi.

Beyin kanaması geçiren şehit üsteğmene veda
[Fotograf: DHA]

Üsteğmen Fatih Çelik, 14'üncü Komando Tugayı Mardin'in Midyat ilçesinde vatani görevini yaparken 18 Aralık 2023’te geçirdiği kalp krizi nedeniyle Mardin Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik, 6 Ocak’ta ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çelik, dün beyin kanaması sonucu şehit oldu.

Beyin kanaması geçiren şehit üsteğmene veda

Üsteğmen Fatih Çelik için Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii’nde tören düzenlendi. Törene protokol, askeri ve mülki erkanın yanı sıra Fatih Çelik’in ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çelik, asri mezarlıkta toprağa verildi.

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