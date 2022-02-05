Tren kazası geçirerek sağ ayağını kaybeden Beşiktaşlı 15 Yaşındaki Eren Bulut’a Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli videolu mesaj gönderirken, futbolcu Josef de Souza da imzalı Beşiktaş forması gönderdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Karaveli gönderdiği videolu mesajda şunları kaydetti:

“Erencim merhaba evlat, Josef sana formasını gönderdi ama benim formam olmadığı için sana sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum, gönlüne göre olsun diyorum ve sana söz yolum o taraflara düşerse sadece Amasya’ya değil, o çevreye düşerse mutlaka ziyaret edeceğim ve seninle uzun uzun Beşiktaş konuşacağız.

Uzun uzun Türk futbolunu konuşacağız. Bana aktaracağın hatta senden öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum ve seni çok seviyorum. Hoşça kal, ailene sevgiler, saygılar."

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da kendi formasını imzalayarak, Eren’e gönderdi.