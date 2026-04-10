AA 10.04.2026 23:45

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 17 oldu.

Zanlılardan 15'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

İstanbul Terör Saldırısı Terörle Mücadele
